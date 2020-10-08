В Минобрнауки рассказали о проверке санитарных норм в вузах Москвы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о проверке соблюдения санитарных норм в московских вузах.

«Мы вчера провели большое совещание вместе с Роспотребнадзором», — цитирует РИА Новости Фалькова.

Он рассказал, что Роспотребнадзор «позавчера провёл тотальную поверку всех московских вузов».

«Мы посмотрели на эту ситуацию, обсудили, в том числе проговорили индивидуально, персонально, конкретно по каждому вузу, где были какие-то упущения, но они не носят критический характер, эти упущения», — заявил министр.

«Считаем принципиально важным также придерживаться принципа: здоровье и жизнь студентов и преподавателей — главный приоритет. Собственно, из этого и исходим», — добавил министр.

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