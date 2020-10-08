В Минобрнауки рассказали о проверке санитарных норм в вузах Москвы
- РИА Новости
«Мы вчера провели большое совещание вместе с Роспотребнадзором», — цитирует РИА Новости Фалькова.
Он рассказал, что Роспотребнадзор «позавчера провёл тотальную поверку всех московских вузов».
«Мы посмотрели на эту ситуацию, обсудили, в том числе проговорили индивидуально, персонально, конкретно по каждому вузу, где были какие-то упущения, но они не носят критический характер, эти упущения», — заявил министр.
«Считаем принципиально важным также придерживаться принципа: здоровье и жизнь студентов и преподавателей — главный приоритет. Собственно, из этого и исходим», — добавил министр.
Ранее ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров прокомментировал ситуацию с COVID-19.