В Петербурге введут в работу госпиталь в «Ленэкспо» с 12 октября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что с 12 октября введут в работу «площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в «Ленэкспо».

Он рассказал, что в настоящее время с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 «работают 13 стационаров».

«12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в «Ленэкспо», — заявил губернатор.

Он сообщил, что «там подготовили корпуса 5 и 5а для приёма среднетяжёлых больных».

Беглов рассказал, что «все койки оснащены кислородом, оборудована реанимация».

«Специализированную плановую медицинскую помощь стараемся максимально сохранить», — добавил он.

По данным на 8 октября, в России за сутки выявили 11 493 случая инфицирования COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.