Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-сенатора Долгих

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Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего сенатора и кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Владимира Долгих.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-сенатора Долгих
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин уже выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Долгих», — цитирует его ТАСС.

В Кремле добавили, что Долгих прожил большую и достойную жизнь.

Отмечается, что Владимир Долгих «никогда не отступал, стремился во всём быть максимально полезным Родине, чувствовал личную сопричастность к её судьбе».

Ранее сообщалось, что председатель Московского городского совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих умер в Москве на 96-м году жизни.

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