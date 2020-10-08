Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-сенатора Долгих

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего сенатора и кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Владимира Долгих.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин уже выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Долгих», — цитирует его ТАСС.

В Кремле добавили, что Долгих прожил большую и достойную жизнь.

Отмечается, что Владимир Долгих «никогда не отступал, стремился во всём быть максимально полезным Родине, чувствовал личную сопричастность к её судьбе».

Ранее сообщалось, что председатель Московского городского совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих умер в Москве на 96-м году жизни.