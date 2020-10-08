В Калининградской области обсудили ситуацию с водозащитными дамбами

Директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Илья Разбаш провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии Калининградской области Олегом Ступиным.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ФГБУ.

Участники встречи подвели итоги реконструкции водозащитных дамб. С 2013 года на территории региона провели работы по очистке сооружений от растительности, укреплению откосов, строительству придамбовых каналов.

Общая стоимость проведённых мероприятий превышает 571 млн рублей.

«На сегодняшний день полностью завершена реконструкция пяти дамб, находившихся в критическом состоянии», — сказал Разбаш.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Владимирская область и Севастополь договорились о сотрудничестве в сфере очистки воды.