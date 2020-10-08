В Кадастровой палате дали советы по предотвращению земельных споров с соседями

Эксперты Кадастровой палаты дали советы по предотвращению земельных споров с соседями.

Об этом сообщает «Российская газета».

Главной причиной таких ситуаций названо отсутствие точно определённых границ. Специалисты рекомендуют провести межевание и внести уточнённую информацию в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

После выполнения кадастровых работ в орган регистрации прав нужно подать межевой план и заявление — например дистанционно, через сервис «Выездное обслуживание».

Также могут возникнуть споры, если участки не граничат друг с другом, но их использование — единственная возможность получить доступ к территории общего пользования.

«Если возникла похожая ситуация, рекомендуем установить сервитут, то есть предоставить право лицу или нескольким лицам ограниченно использовать ваш земельный участок. При этом установление сервитута не лишит вас права владения», — уточнили эксперты.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками.