Аэропорт Симферополя обслужил четыре миллиона пассажиров с начала года

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Аэропорт Симферополя обслужил четыре миллиона пассажиров с начала 2020 года.
Аэропорт Симферополя обслужил четыре миллиона пассажиров с начала года
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«По состоянию на 8 октября 2020 года падение пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 1 января по 8 октября) составило около 500 тыс. человек. За это же время в аэропорту приняли и отправили почти на три тысячи рейсов меньше, чем в 2019 году», — заявили в пресс-службе.

Летом аэропорт смог сохранить разветвлённую маршрутную сеть. В частности, был запущен прямой рейс во Владивосток. Возобновились полёты в Иркутск, Хабаровск и Псков.

В июле «Невские новости» сообщали, что в Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях.

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