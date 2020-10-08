В Петербурге проводят проверку по факту падения кровли дома на ребёнка

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В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку по факту падения кровли дома во время реставрационных работ на 12-летнюю школьницу.
В Петербурге проводят проверку по факту падения кровли дома на ребёнка
  • РИА Новости

«Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также проверит соблюдение требований закона при производстве ремонтных работ на реставрируемом доме», — цитирует kp.ru сообщение пресс-службы ведомства.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее завели дело по факту гибели пенсионерки при падении остановки.

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