В Петербурге проводят проверку по факту падения кровли дома на ребёнка
- РИА Новости
«Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также проверит соблюдение требований закона при производстве ремонтных работ на реставрируемом доме», — цитирует kp.ru сообщение пресс-службы ведомства.
По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее завели дело по факту гибели пенсионерки при падении остановки.