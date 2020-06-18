В Адыгее завели дело по факту гибели пенсионерки при падении остановки

В Майкопе завели уголовное дело по факту гибели пенсионерки при падении остановки.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В результате инцидента погибла 78-летняя женщина. Пострадали 21-летняя девушка и ребёнок.

Как установили следователи, металлическую конструкцию сорвало с крепления и опрокинуло резким порывом ветра, поскольку при установке не были соблюдены требования безопасности.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы.

Прокурор республики поручил проверить в городе все остальные остановочные комплексы, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

В феврале сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в Новосибирской области мужчины, на которого с крыши упал снег.