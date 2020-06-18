В Адыгее завели дело по факту гибели пенсионерки при падении остановки

Короткая ссылка
В Майкопе завели уголовное дело по факту гибели пенсионерки при падении остановки.
В Адыгее завели дело по факту гибели пенсионерки при падении остановки
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В результате инцидента погибла 78-летняя женщина. Пострадали 21-летняя девушка и ребёнок.

Как установили следователи, металлическую конструкцию сорвало с крепления и опрокинуло резким порывом ветра, поскольку при установке не были соблюдены требования безопасности.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы.

Прокурор республики поручил проверить в городе все остальные остановочные комплексы, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

В феврале сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в Новосибирской области мужчины, на которого с крыши упал снег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить