Психолог рассказал о причинах плохого настроения осенью

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Декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, главный внештатный психолог Минздрава России, доктор психологических наук, академик РАО, профессор Юрий Зинченко рассказал о причинах плохого настроения осенью.
Психолог рассказал о причинах плохого настроения осенью
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«Осень — время, когда мы действительно можем быть чуть более склонными к негативным переживаниям, потому что солнца становится меньше, тепло и лето позади, а впереди непростой трудовой год», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Что касается продуктивности, то она больше связана с тем, какой опыт и решения приняты работодателями и сотрудниками в течение весенней пандемии и самоизоляции, считает эксперт.

По его словам, чем больше человек вынес полезного опыта и новых навыков, тем легче подстроиться под новые особенности жизни.

«Дело не во временах года, а в нашей внутренней социальной и личностной ответственности, принятии ситуации и готовности актуализировать собственные ресурсы, чтобы не снизить эффективность и продуктивность», — добавил он.

Ранее руководитель Московского центра психологии Вячеслав Немцов в беседе с Nation News рассказал, как избежать плохого настроения во время пандемии.

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