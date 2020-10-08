Психолог рассказал о причинах плохого настроения осенью

Декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, главный внештатный психолог Минздрава России, доктор психологических наук, академик РАО, профессор Юрий Зинченко рассказал о причинах плохого настроения осенью.

«Осень — время, когда мы действительно можем быть чуть более склонными к негативным переживаниям, потому что солнца становится меньше, тепло и лето позади, а впереди непростой трудовой год», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Что касается продуктивности, то она больше связана с тем, какой опыт и решения приняты работодателями и сотрудниками в течение весенней пандемии и самоизоляции, считает эксперт.

По его словам, чем больше человек вынес полезного опыта и новых навыков, тем легче подстроиться под новые особенности жизни.

«Дело не во временах года, а в нашей внутренней социальной и личностной ответственности, принятии ситуации и готовности актуализировать собственные ресурсы, чтобы не снизить эффективность и продуктивность», — добавил он.

Ранее руководитель Московского центра психологии Вячеслав Немцов в беседе с Nation News рассказал, как избежать плохого настроения во время пандемии.