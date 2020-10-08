В Минздраве Подмосковья рассказали о причинах детских травм

В Минздраве Московской области рассказали о причинах детских травм.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«Чаще всего при осмотре детей врачи имеют дело с бытовым травматизмом. К нему относят ушибы, гематомы, ссадины, переломы, ожоги, полученные дома или во дворе», — цитирует издание главного внештатного педиатра Подмосковья Нисо Одинаеву.

По её словам, причинами возникновения травм названы ненадлежащий надзор за детьми во время их совместных игр, недостаточная воспитательная работа.

Второе место занимают уличный травматизм и плавание в не предназначенных для купания водоёмах. Также в список вошли несоблюдение ПДД и активные игры возле оживлённых трасс.

Ранее Newinform сообщал, что в Пермском крае завели уголовное дело по факту гибели ребёнка после падения с качелей.