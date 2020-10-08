В Перми нашли тело пропавшего подростка

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В Перми нашли тело подростка, пропавшего 5 октября.
В Перми нашли тело пропавшего подростка
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительным данным, восьмиклассник вышел из дома вечером в понедельник. Он сказал родителям, что дошёл до учебного центра, после чего перестал выходить на связь.

В поисках принимали участие волонтёры, следователи, полицейские и местные жители.

«Обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти», — заявили в ведомстве.

Заведено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что в Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в 2016 году.

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