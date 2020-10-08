В Госдуме оценили идею запретить концерты в барах и кафе до конца года
- РИА Новости
- © Максим Блинов
По словам Тумусова, в этом предложении «есть рациональное зерно».
«С точки зрения того, что люди должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Когда звучит музыка, люди встают, танцуют… Самое главное требование — это, конечно, маски, социальное расстояние и, естественно, гигиена — элементарно руки мыть», — пояснил он.
Парламентарий согласился, что стоит более строго следить за соблюдением этих правил в подобных заведениях.
«Это же в руках заведения. Если будут требовать соблюдать от посетителей дистанцию, если они, условно говоря, танцуют, то в масках… Если они (владельцы ресторана. — RT) не могут этого обеспечить, тогда они действительно могут не приглашать (музыкальных исполнителей. — RT). Должно быть предъявлено требование к хозяевам этого ресторана, кафе», — заключил собеседник RT.
Ранее Фёдоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с COVID-19.
Подробнее — в материале RT.