В Росстате рассказали о планах использовать геоданные во время переписи

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Глава Росстата Павел Малков заявил, что во время Всероссийской переписи населения планируется использовать данные от операторов мобильной связи в качестве одного из источников.
В Росстате рассказали о планах использовать геоданные во время переписи
  • РИА Новости

«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов. Будет заказана соответствующая работа», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Малков, это поможет верифицировать информацию, полученную традиционными способами.

Всероссийская перепись населения состоится в период с 1 по 30 апреля 2021 года.

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