В Росстате рассказали о планах использовать геоданные во время переписи
- РИА Новости
«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов. Будет заказана соответствующая работа», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Малков, это поможет верифицировать информацию, полученную традиционными способами.
Всероссийская перепись населения состоится в период с 1 по 30 апреля 2021 года.