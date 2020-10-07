В Москве выписали штрафы посетителям трёх ТРЦ за нарушение масочного режима

В Москве оштрафованы 53 человека за отсутствие масок в торговых центрах, заявили в оперативном штабе по мониторингу эпидемиологической обстановки.

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РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru. Постановления выписаны посетителям ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания». «За каждое нарушение предусмотрен штраф 4 тыс. рублей», — сказали в оперштабе. Проверки проводились представителями полиции и Объединения административно-технических инспекций. Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.