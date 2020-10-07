В Москве выписали штрафы посетителям трёх ТРЦ за нарушение масочного режима
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Постановления выписаны посетителям ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».
«За каждое нарушение предусмотрен штраф 4 тыс. рублей», — сказали в оперштабе.
Проверки проводились представителями полиции и Объединения административно-технических инспекций.
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