В Москве выписали штрафы посетителям трёх ТРЦ за нарушение масочного режима

Короткая ссылка
В Москве оштрафованы 53 человека за отсутствие масок в торговых центрах, заявили в оперативном штабе по мониторингу эпидемиологической обстановки.
В Москве выписали штрафы посетителям трёх ТРЦ за нарушение масочного режима
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Постановления выписаны посетителям ТРЦ «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания».

«За каждое нарушение предусмотрен штраф 4 тыс. рублей», — сказали в оперштабе.

Проверки проводились представителями полиции и Объединения административно-технических инспекций.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить