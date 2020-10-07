В Ростовской области на оборудование для пациентов с COVID-19 потратят 25 млн рублей

Из областного бюджета Ростовской области выделят 24,5 млн рублей на закупку оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как пишет rostovgazeta.ru, об этом сообщили в правительстве региона.

Средства пойдут на закупку концентраторов кислорода для четырёх инфекционных отделений в Ростове.

«Это необходимо для лечения пациентов с пневмониями и подозрением на коронавирус. Отделения ранее не располагали стационарной кислородной сетью требуемой производительности», — сказано в сообщении.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.