В Ростовской области на оборудование для пациентов с COVID-19 потратят 25 млн рублей
- РИА Новости
Как пишет rostovgazeta.ru, об этом сообщили в правительстве региона.
Средства пойдут на закупку концентраторов кислорода для четырёх инфекционных отделений в Ростове.
«Это необходимо для лечения пациентов с пневмониями и подозрением на коронавирус. Отделения ранее не располагали стационарной кислородной сетью требуемой производительности», — сказано в сообщении.
Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.