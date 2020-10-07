Проценко объяснил скопление машин скорой помощи в Коммунарке
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- АГН «Москва»
«Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжёлыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приёмным отделением больницы», — цитирует медика РИА Новости.
Он отметил, что по состоянию на утро 7 октября лечение в больнице проходили 645 пациентов, из них 104 в отделении реанимации, 22 человека на ИВЛ.
По его словам, все необходимые мощности есть, помогает накопленный опыт, подготовленная команда.
При этом Проценко подчеркнул, что скорость, с которой ситуация усугубляется, сильно настораживает.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в столице связан с тотальным несоблюдением масочного режима.