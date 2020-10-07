В ФСБ рассказали о подозреваемом в подготовке теракта в Ставрополе

Подозреваемый в подготовке теракта на территории Ставрополя являлся сторонником группировки «Исламское государство»*, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по краю.

«Задержанный был сторонником террористической группировки «Исламское государство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный наблюдал за зданием суда и прокуратуры, при задержании у него были изъяты средства связи.

В настоящее время идёт установление личностей пособников.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого, который готовил теракт в Ставрополе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.