В ФСБ рассказали о подозреваемом в подготовке теракта в Ставрополе
- РИА Новости
«Задержанный был сторонником террористической группировки «Исламское государство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный наблюдал за зданием суда и прокуратуры, при задержании у него были изъяты средства связи.
В настоящее время идёт установление личностей пособников.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого, который готовил теракт в Ставрополе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.