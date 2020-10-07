Эксперт рассказал, как совершать безопасные покупки в интернете

Руководитель отдела анализа защищённости веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин рассказал, как совершать безопасные покупки в интернете.

В беседе с газетой «Известия» он рекомендовал выбирать только знакомые и популярные онлайн-магазины. С подозрением нужно относиться к ресурсам, где большая часть отзывов положительные и однотипные.

По возможности желательно оплачивать покупку после её получения.

Бабин также советует завести отдельную банковскую карту для интернет-шопинга, чтобы обезопасить средства.

«Она всегда хранится дома, и на ней выставлено ограничение по тратам. Лучше всего её пополнять с основного счёта на сумму покупки во избежание дополнительных списаний», — пояснил он.

По его словам, необходимо и смс-информирование о транзакциях.

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