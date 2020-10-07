Минздрав прорабатывает вопрос лечения детей за счёт повышения НДФЛ

Минздрав России работает над механизмами использования средств, полученных после отмены плоской шкалы НДФЛ, для лечения детей с тяжёлыми заболеваниями.

«В настоящее время Минздравом России прорабатываются механизмы использования средств, полученных от вводимого налога в размере 15% на доходы свыше 5 млн рублей, в целях обеспечения оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения детям с тяжёлыми заболеваниями», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Отмечается, что в случае необходимости помощь будет оказана и детям, находящимся за рубежом.

17 сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для россиян с высоким доходом.

С соответствующей инициативой выступил в июне президент России Владимир Путин. Он отметил, что повышенный налог будет распространяться только на ту сумму, которая превышает 5 млн рублей.