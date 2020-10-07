Мурманское морское пароходство признали банкротом

Арбитражный суд Мурманской области признал банкротом АО «Мурманское морское пароходство» (ММП) и открыл в компании конкурсное производство.

«Завершить наблюдение… Признать банкротом… Открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы суда Марины Гудовой.

Первую процедуру банкротства — наблюдение — суд ввёл в отношении ММП в марте этого года. Дело о банкротстве ММП было возбуждено ещё в апреле 2019 года.

В прошлом году Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картины И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство». По данным ведомства, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.