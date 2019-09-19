СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства

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Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство». По данным ведомства, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.
СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства
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«В ходе обысков изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Н.К. Рериха, одна из которых, «Поморяне. Вечер», в 2009 году оценивалась в примерно $2,5—3 млн, картина И.К. Айвазовского «У берега Капри», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ведомство уточнило, что обыски были проведены совместно с сотрудниками МВД и ФСБ Мурманской области.

В июле полиция нашла похищенную более шести месяцев назад в Ялте картину конца XIX — начала ХХ века

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