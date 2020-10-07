В Крыму более 4,5 тысячи школьников перевели на дистанционное обучение
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- РИА Новости
Об этом на заседании оперштаба по коронавирусу сообщила министр образования Крыма Валентина Лаврик.
«Всего 743 ребёнка-дошкольника находятся в домашних условиях (1,5% от всех посещающих дошкольные учреждения детей). 4502 ученика находятся на дистанционном обучении (2,5%)», — цитирует министра «Крыминформ».
Приостановлена деятельность одного детсада в Крыму, это 15 дошкольных групп.
Шесть школ и 88 классов переведены на дистанционное обучение.
По сообщениям сайта «Юга.ру», в оперштабе Адыгеи рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии.