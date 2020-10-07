В Крыму более 4,5 тысячи школьников перевели на дистанционное обучение

В Крыму более 4,5 тыс. школьников переведены на дистанционное обучение из-за вспышек коронавирусной инфекции.

Об этом на заседании оперштаба по коронавирусу сообщила министр образования Крыма Валентина Лаврик.

«Всего 743 ребёнка-дошкольника находятся в домашних условиях (1,5% от всех посещающих дошкольные учреждения детей). 4502 ученика находятся на дистанционном обучении (2,5%)», — цитирует министра «Крыминформ».

Приостановлена деятельность одного детсада в Крыму, это 15 дошкольных групп.

Шесть школ и 88 классов переведены на дистанционное обучение.

По сообщениям сайта «Юга.ру», в оперштабе Адыгеи рассказали о переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии.