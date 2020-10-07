К тушению пожара в Рязанской области привлекут авиацию и поезд

К тушению пожара на военном арсенале в Рязанской области привлекут самолёты, вертолёты и пожарный поезд.

Как указали ТАСС в пресс-службе МЧС России, ведомство уже привело в готовность самолёт Ил-76.

«На место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность приведён самолёт Ил-76 МЧС России», — сказал собеседник.

Вместе с этим в пресс-службе Западного военного округа рассказали агентству, что к вылету на место происшествия уже готовы три вертолёта Ми-8.

«В готовности к вылету в район возгорания находятся три вертолёта Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5», — отметили в округе.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области произошёл пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов. В регионе уже эвакуируют десять сёл из-за возгорания.