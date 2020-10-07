Госсовет Крыма перешёл на дистанционный формат работы из-за коронавируса

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Председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил, что Госсовет региона перешёл к работе в удалённом формате.
Госсовет Крыма перешёл на дистанционный формат работы из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Государственный совет перешёл полностью на удалённую работу. Теперь у нас проходят пленарные заседания и дистанционное голосование. Мы настроили депутатов вчера на то, что до окончания этой сессии, осенней и зимней, мы будем работать полностью в таком режиме. Вероятность открытого голосования минимальная, поэтому настраиваемся на такую работу», — прокомментировал Константинов.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире радиостанции НСН оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.

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