Госсовет Крыма перешёл на дистанционный формат работы из-за коронавируса

Председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил, что Госсовет региона перешёл к работе в удалённом формате.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Государственный совет перешёл полностью на удалённую работу. Теперь у нас проходят пленарные заседания и дистанционное голосование. Мы настроили депутатов вчера на то, что до окончания этой сессии, осенней и зимней, мы будем работать полностью в таком режиме. Вероятность открытого голосования минимальная, поэтому настраиваемся на такую работу», — прокомментировал Константинов.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире радиостанции НСН оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.