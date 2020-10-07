МИД России призвал обеспечить безопасность россиян в Киргизии

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Министерство иностранных дел России на фоне ситуации в Киргизии призвало обеспечить безопасность российских граждан и охрану официальных представительств и организаций России в республике.
МИД России призвал обеспечить безопасность россиян в Киргизии
  • Reuters

«Рассчитываем, что безопасность граждан Российской Федерации, находящихся на территории Киргизской Республики, а также охрана российских официальных представительств, организаций, компаний и их имущества будет обеспечена в полном объёме», — указано в сообщении.

Также внешнеполитическое ведомство России призвало все политические силы республики действовать в правовом поле и выразило надежду на скорейшее урегулирование кризиса путём переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Нагорном Карабахе.

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