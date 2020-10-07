Во Владивостоке в 2021 году откроется Школа креативных технологий

Во Владивостоке в 2021 году планируется открытие Школы креативных технологий для детей 12—17 лет, имеющих склонности к созданию видеофильмов, звукорежиссуре, работе с виртуальной реальностью.

Об этом пишет сайт vostokmedia.com.

Школу создадут в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2020—2027 годы.

Она будет работать в статусе учреждения допобразования, и её ученики по окончании курсов получат соответствующие сертификаты.

В дальнейшем они смогут продолжить обучение в Высшей школе музыкального и театрального искусства Приморья, которая по плану начнёт работать во Владивостоке в 2024 году. Она станет филиалом Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

В феврале сайт «Москва 24» сообщал, что в Доме культуры ВДНХ открылась лаборатория кинотеатрального искусства для детей и подростков.