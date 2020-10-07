В России пресекли массовую контрабанду леса из Иркутской области в Китай

Правоохранительные органы пресекли массовую контрабанду леса из Иркутской области в Китай, сообщил и. о. руководителя следственного управления СК России по региону Дмитрий Вастьянов.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению подобных преступлений. Во-первых, уже тяжело нелегально заготовленную древесину провести через таможню и отправить на территорию другого государства. Но такие факты до сих пор всплывают, мы реагируем», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, массового характера, как прежде, уже нет. Речь в основном идёт о КНР, где российский лес очень востребован, пояснил Вастьянов.

«Активная работа наших коллег из МВД и таможни, которые расследуют соответствующие уголовные дела, помогла снизить контрабанду леса в Китай. В свою очередь, мы активно выявляем преступления, связанные с незаконным возмещением НДС лицами, экспортирующими лес», — рассказал он.

В 2019 году, как сообщал progorod43, в управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии рассказали о случаях незаконного вывоза хвойной древесины.