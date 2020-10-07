Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в его крови

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Адвокат Сергей Бадамшин опроверг информацию о том, что в крови журналиста Ивана Голунова обнаружены следы амфетамина.
Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в его крови
  • РИА Новости

«Враньё», — ответил Бадамшин на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

Алексей Коврижкин, адвокат обвиняемого по делу Голунова Игоря Ляховца, также прокомментировал эти сообщения.

«В материалах экспертизы были образцы других людей, в крови которых был амфетамин. Они были упомянуты для сравнения с кровью Голунова. В самой крови Голунова наркотических веществ не было», — заявил Коврижкин.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник, писали, что в экспертизе Голунова описывается наличие амфетамина в его крови.

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