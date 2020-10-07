Названа предварительная причина пожара в санатории Минобороны в Ялте
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Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.
«По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что пострадавших нет.
По данным пресс-службы МЧС России, в 08:17 мск пожар в санатории «Ялта» был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что в санатории Министерства обороны в Ялте произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м.