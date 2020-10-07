Названа предварительная причина пожара в санатории Минобороны в Ялте

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Пожар в санатории Министерства обороны «Ялта» в Крыму, по предварительным данным, произошёл в результате замыкания электропроводки. 
Названа предварительная причина пожара в санатории Минобороны в Ялте
  • © ГУ МЧС по Республике Крым

Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа. 

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что пострадавших нет. 

По данным пресс-службы МЧС России, в 08:17 мск пожар в санатории «Ялта» был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. 

Ранее сообщалось, что в санатории Министерства обороны в Ялте произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м.

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