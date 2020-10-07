Названа предварительная причина пожара в санатории Минобороны в Ялте

Пожар в санатории Министерства обороны «Ялта» в Крыму, по предварительным данным, произошёл в результате замыкания электропроводки.

Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что пострадавших нет.

По данным пресс-службы МЧС России, в 08:17 мск пожар в санатории «Ялта» был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в санатории Министерства обороны в Ялте произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м.