В России за сутки умерли 202 пациента с коронавирусом
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«За последние сутки подтверждено 202 летальных случая… За весь период по России умерли 21 865 человек», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о смерти 188 человек с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививку от COVID-19.
Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.