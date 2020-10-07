В Магаданской области продлили режим повышенной готовности в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой до конца октября. Соответствующее решение принято губернатором региона Сергеем Носовым.

Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«Действие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области продлено до 31 октября 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что в Магадане врачи первыми получат вакцину от коронавируса.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до шести месяцев.