В Магаданской области продлили режим повышенной готовности

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В Магаданской области продлили режим повышенной готовности в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой до конца октября. Соответствующее решение принято губернатором региона Сергеем Носовым.
В Магаданской области продлили режим повышенной готовности
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«Действие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области продлено до 31 октября 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что в Магадане врачи первыми получат вакцину от коронавируса.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до шести месяцев.

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