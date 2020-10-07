В МЧС заявили о ликвидации пожара в доме в Магнитогорске

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В Магнитогорске пожар в жилом многоэтажном доме локализован на площади 540 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС заявили о ликвидации пожара в доме в Магнитогорске
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  • © Главное управление МЧС России по Челябинской области

«В 04:30 мск объявлена локализация пожара на площади 540 кв. метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 44 человека, в том числе восемь детей, на данный момент все находятся в пункте временного размещения», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что погибших и травмированных нет.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Магнитогорске из-за пожара на крыше дома эвакуировали 40 человек.

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