В МЧС заявили о ликвидации пожара в доме в Магнитогорске

В Магнитогорске пожар в жилом многоэтажном доме локализован на площади 540 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 04:30 мск объявлена локализация пожара на площади 540 кв. метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 44 человека, в том числе восемь детей, на данный момент все находятся в пункте временного размещения», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что погибших и травмированных нет.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Магнитогорске из-за пожара на крыше дома эвакуировали 40 человек.