В МЧС заявили о ликвидации пожара в доме в Магнитогорске
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- © Главное управление МЧС России по Челябинской области
«В 04:30 мск объявлена локализация пожара на площади 540 кв. метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 44 человека, в том числе восемь детей, на данный момент все находятся в пункте временного размещения», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что погибших и травмированных нет.
Ранее в МЧС России сообщили, что в Магнитогорске из-за пожара на крыше дома эвакуировали 40 человек.