В Магнитогорске из-за пожара на крыше дома эвакуировали 40 человек
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«По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение кровли дома на площади 400 кв. метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, эвакуация и проверка квартир продолжается», — говорится в сообщении.
Предварительных данных о погибших и травмированных нет.
К ликвидации пожара привлекается 48 человек личного состава и 21 единица техники.
Ранее в региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что пять человек, в том числе трое детей, скончались при пожаре в квартире в городе Тавда.