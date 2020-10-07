В Магнитогорске из-за пожара на крыше дома эвакуировали 40 человек

В Магнитогорске крыша дома загорелась на площади 400 кв. метров , из здания эвакуированы 40 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение кровли дома на площади 400 кв. метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, эвакуация и проверка квартир продолжается», — говорится в сообщении.

Предварительных данных о погибших и травмированных нет.

К ликвидации пожара привлекается 48 человек личного состава и 21 единица техники.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что пять человек, в том числе трое детей, скончались при пожаре в квартире в городе Тавда.