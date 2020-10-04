Пять человек погибли при пожаре в Свердловской области

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Пять человек, в том числе трое детей, скончались при пожаре в квартире в городе Тавда, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Пять человек погибли при пожаре в Свердловской области
  • РИА Новости

«Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному сообщению Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». — RT)», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

По данным ведомства, пожар произошёл поздним вечером в субботу, 3 октября.

В результате погибли двое взрослых и дети 2015, 2016 и 2019 годов рождения.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в семье воспитывались ещё двое детей, восьми и девяти лет, которые смогли спастись. 

Ранее в подмосковном Ногинске ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме.

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