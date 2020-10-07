Военные ВВО пройдут в октябре боевую проверку на 20 полигонах

До 20 полигонов Восточного военного округа (ВВО) будут задействованы в контрольной проверке по итогам обучения в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВВО.

«К проверке привлекаются мотострелки, морские пехотинцы, артиллеристы, зенитчики, военные топографы и инженеры. Помимо этого свои навыки продемонстрируют лётчики истребительной и штурмовой авиации округа и моряки Тихоокеанского флота. Для проведения проверки будет задействовано около 20 полигонов округа в регионах Дальнего Востока», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что первая очередь проверки завершится 14 октября, вторая пройдёт 19–28 октября.

В пресс-службе ВВО подчеркнули, что особое внимание будет уделено оценке навыков военнослужащих по применению опыта современных вооружённых конфликтов.

Ранее артиллеристы Центрального военного округа провели учения на Рощинском полигоне в Самарской области.