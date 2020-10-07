Военные ВВО пройдут в октябре боевую проверку на 20 полигонах
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«К проверке привлекаются мотострелки, морские пехотинцы, артиллеристы, зенитчики, военные топографы и инженеры. Помимо этого свои навыки продемонстрируют лётчики истребительной и штурмовой авиации округа и моряки Тихоокеанского флота. Для проведения проверки будет задействовано около 20 полигонов округа в регионах Дальнего Востока», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что первая очередь проверки завершится 14 октября, вторая пройдёт 19–28 октября.
В пресс-службе ВВО подчеркнули, что особое внимание будет уделено оценке навыков военнослужащих по применению опыта современных вооружённых конфликтов.
Ранее артиллеристы Центрального военного округа провели учения на Рощинском полигоне в Самарской области.