Артиллеристы ЦВО провели учения в Самарской области

Артиллеристы Центрального военного округа провели учения на Рощинском полигоне в Самарской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие отработали такие виды огня, как «Окаймление» и «Огневые тиски». В совместных ударах участвовали миномётные подразделения и расчёты гаубичной артиллерии.

«Военнослужащие вели огонь средней мощности на трёх и четырёх рубежах, соответственно, блокируя условного противника заградительным огнём», — заявили в Минобороны России.

К манёврам привлекли более 650 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.