Артиллеристы ЦВО провели учения в Самарской области

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Артиллеристы Центрального военного округа провели учения на Рощинском полигоне в Самарской области.
Артиллеристы ЦВО провели учения в Самарской области
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие отработали такие виды огня, как «Окаймление» и «Огневые тиски». В совместных ударах участвовали миномётные подразделения и расчёты гаубичной артиллерии.

«Военнослужащие вели огонь средней мощности на трёх и четырёх рубежах, соответственно, блокируя условного противника заградительным огнём», — заявили в Минобороны России.

К манёврам привлекли более 650 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.

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