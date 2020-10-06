Артиллеристы ЦВО провели учения в Самарской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Военнослужащие отработали такие виды огня, как «Окаймление» и «Огневые тиски». В совместных ударах участвовали миномётные подразделения и расчёты гаубичной артиллерии.
«Военнослужащие вели огонь средней мощности на трёх и четырёх рубежах, соответственно, блокируя условного противника заградительным огнём», — заявили в Минобороны России.
К манёврам привлекли более 650 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Курганской области прошли учения с участием Су-34.