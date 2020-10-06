Постпред в ОЗХО: Россия не будет оправдываться в ситуации с Навальным

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RT
Москва не намерена оправдываться перед западными странами в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Постпред в ОЗХО: Россия не будет оправдываться в ситуации с Навальным
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом он сказал во время выступления на 95-й сессии исполнительного совета организации.

«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и т. д., заявляем, что Россия никому ничего не должна... Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — цитирует его ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что Россия в полной мере выполняет все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), а заявления ФРГ и других стран с обвинениями в адрес Москвы носят безапелляционный и бездоказательный характер.

«В ряде столиц, в первую очередь в Берлине, пытаются представить дело так, будто Алексей Навальный был отравлен токсичным веществом, которое можно классифицировать как новейшее химическое оружие суперкласса», — отметил постпред России.

При этом он напомнил, что Россия полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия и соответствующее технологическое оборудование, а также содействует осуществлению верификационного режима на объектах химпромышленности.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

В МИД России отметили, что история с Навальным получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

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