В Воронежской области ликвидировали открытое горение в гостинице

Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице «Родничок» в Воронежской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 21:30 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — приводит сообщение ТАСС.

Пожар ранее был локализован на площади 1 тыс. кв. м.

В селе Заосерёдные Сады в Павловском муниципальном районе Воронежской области в результате загорания грузовика произошёл пожар на третьем этаже близстоящей гостиницы.

Персонал смог самостоятельно покинуть гостиницу.

Ранее URA.RU сообщало о возможной причине пожара в торговом центре «Монетка» в Свердловской области.