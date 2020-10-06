В Воронежской области ликвидировали открытое горение в гостинице
- © Главное управление МЧС России по Воронежской области
«В 21:30 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — приводит сообщение ТАСС.
Пожар ранее был локализован на площади 1 тыс. кв. м.
В селе Заосерёдные Сады в Павловском муниципальном районе Воронежской области в результате загорания грузовика произошёл пожар на третьем этаже близстоящей гостиницы.
Персонал смог самостоятельно покинуть гостиницу.
Ранее URA.RU сообщало о возможной причине пожара в торговом центре «Монетка» в Свердловской области.