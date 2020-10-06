В Воронежской области ликвидировали открытое горение в гостинице

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Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице «Родничок» в Воронежской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Воронежской области ликвидировали открытое горение в гостинице
  • © Главное управление МЧС России по Воронежской области

«В 21:30 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — приводит сообщение ТАСС.

Пожар ранее был локализован на площади 1 тыс. кв. м.

В селе Заосерёдные Сады в Павловском муниципальном районе Воронежской области в результате загорания грузовика произошёл пожар на третьем этаже близстоящей гостиницы.

Персонал смог самостоятельно покинуть гостиницу.

Ранее URA.RU сообщало о возможной причине пожара в торговом центре «Монетка» в Свердловской области.

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