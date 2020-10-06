Названа возможная причина пожара в ТЦ в Свердловской области

Названа возможная причина пожара в торговом центре «Монетка» в городе Богдановиче Свердловской области.

Об этом сообщили URA.RU в администрации города.

«По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания», — прокомментировали в администрации.

Во время пожара никто не пострадал.

В Богдановиче 6 октября в 03:30 загорелся двухэтажный торговый центр «Монетка» на улице Тимирязева.

На тушение пожара ушло четыре часа, здание площадью около 1000 кв. м. выгорело полностью.

В сентябре телеканал «360» сообщал о пожаре на площадке «Главкино» в Красногорске.