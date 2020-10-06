Названа возможная причина пожара в ТЦ в Свердловской области
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Об этом сообщили URA.RU в администрации города.
«По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания», — прокомментировали в администрации.
Во время пожара никто не пострадал.
В Богдановиче 6 октября в 03:30 загорелся двухэтажный торговый центр «Монетка» на улице Тимирязева.
На тушение пожара ушло четыре часа, здание площадью около 1000 кв. м. выгорело полностью.
В сентябре телеканал «360» сообщал о пожаре на площадке «Главкино» в Красногорске.