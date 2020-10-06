Якушев рассказал о нацпроекте «Жильё и городская среда»

Глава Минстроя Владимир Якушев рассказал о национальном проекте «Жильё и городская среда».

«В связи с тем, что в июле президент своим указом продлил горизонт планирования до 2030 года, в нацпроекте появляются дополнительные мероприятия. Они раньше тоже присутствовали, но, может быть, не были так подробно «расшиты» в документах», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, большое внимание строительству уделено в дорожной карте «Трансформация делового климата».

Как отметил Якушев, планируется уменьшить количество процедур и время их прохождения, перевести услуги в электронный вид.

«Много вопросов связано с выделением земли. Это также тормозит строительство. Поэтому нашло отражение в документах, которые мы готовим. Естественно, упрощая процедуры, мы ни в коем случае не должны забывать о безопасности строительства», — добавил он.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году.