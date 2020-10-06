В АТОР прокомментировали программу кешбэка

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала программу кешбэка.
В АТОР прокомментировали программу кешбэка
  • РИА Новости

«Первая и вторая акции немножко отличаются по условиям. В кешбэке участвуют не все компании, не все гостиницы Российской Федерации. Полный список тех, кто участвует, будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф после 15 октября», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила Ломидзе, согласно условиям новой акции, минимальной суммы нет и в любом случае возвращается 20% стоимости.

Ещё одним новшеством она назвала то, что если в первом случае нужно было забронировать минимум четыре ночи, то теперь — минимум две.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что более 70 тыс. россиян воспользовались программой туристического кешбэка в рамках первого этапа её реализации.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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