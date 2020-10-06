В Ростуризме назвали число воспользовавшихся программой кешбэка

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Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что более 70 тыс. россиян воспользовались программой туристического кешбэка в рамках первого этапа её реализации, передаёт РИА Новости.
В Ростуризме назвали число воспользовавшихся программой кешбэка
  • Pixabay

«Несмотря на ряд ограничений, падение доходов населения и многие другие факторы, мы увидели огромный интерес к программе «Туристический кешбэк», — заявила она.

Догузова сообщила, что «всего более 70 тыс. граждан приобрели туры на 1,5 млрд рублей».

«Мы рассчитываем сделать эту программу как системную меру поддержки отрасли на следующие годы, а также добавить её в нацпроект по туризму, над которым мы сейчас работаем», — отметила глава ведомства.

Она также сообщила, что сайт «мирпутешествий.рф» будет модифицирован и обновлён ко второму этапу программы, который стартует с 15 октября.

Ранее правительство России продлило до 10 января 2021 года программу туристического кешбэка.

По данным кабмина, теперь в программе могут также принять участие туристические агрегаторы.

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