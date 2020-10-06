Источник: координатору штаба Навального в Архангельске предъявили обвинение

Координатору штаба Алексея Навального в Архангельске Андрею Боровикову предъявлено обвинение. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, глава штаба Навального обвиняется в распространении порнографии.

Об этом же сообщается на странице штаба Навального в соцсетях. Там утверждают, что речь идёт о размещённом Боровиковым на его странице во «ВКонтакте» клипе группы Rammstein Pussy.

Мера пресечения для Боровикова осталась прежней — подписка о невыезде, отмечают в штабе.

Официальный представитель УМВД по Архангельской области не стал подтверждать или опровергать RT данную информацию.

В конце сентября штаб Навального сообщил, что в квартире Боровикова в Архангельске сотрудники правоохранительных органов провели обыск.

Отмечалось, что Боровиков проходит в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, возбуждённого по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК России «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».