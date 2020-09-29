В штабе Навального сообщили об обысках у координатора в Архангельске

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RT
В Архангельске сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Андрея Боровикова, координатора местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил сам штаб.
В штабе Навального сообщили об обысках у координатора в Архангельске
  • РИА Новости

Боровиков проходит в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, возбуждённого по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК России — «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

По данным штаба, дело о распространении «аудиовизуальной записи порнографического характера» было возбуждено 16 марта 2020 года в отношении неустановленных лиц.

В МВД эту информацию RT не подтвердили и не опровергли.

Как сообщили в штабе Навального, при обыске в квартире Боровикова была изъята вся техника, а самого координатора увезли на допрос. Позднее с него взяли подписку о невыезде.

Согласно базе Федеральной службы судебных приставов, на Боровикова заведены исполнительные производства на общую сумму более 550 тыс. рублей.

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