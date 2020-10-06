В Иркутской области водохранилище очищают от браконьерских сетей

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На Братском водохранилище начался масштабный этап очистки от рыболовных сетей. Работы проходят сразу в шести районах Иркутской области по всей протяжённости водоёма.
В Иркутской области водохранилище очищают от браконьерских сетей
  • © Андрей Шапран
  • РИА Новости

Как передаёт ОТР, специалистам предстоит очистить более 90 кв. км дна и 230 км береговой линии.

За два дня бригада по очистке выудила 50 сетей, которые наносят урон водоёмам.

«В непогоду их сносит, замывает, а искать их хозяева не видят смысла. Сеть стоит 300 рублей, а чтобы её найти, на том же бензине потратишь намного больше», — сказал представитель подрядной организации Валентин Антонов.

Ловля сетями — это недорогой и эффективный способ добычи рыбы, крайне привлекательный для браконьеров, говорится в материале. Продажа этих снастей никак не ограничена.

Ранее сайт газеты «Известия» сообщал, что за 2020 год Росрыболовство наложило штрафы из-за незаконного вылова рыбы на сумму 151 млн 106 тыс. рублей и пресекло 51 338 нарушений законодательства.

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