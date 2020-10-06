Аксёнов заявил о проблемах Крыма в вопросах ценообразования на топливо
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии ФАС России.
«Есть у нас вопросы, которые ещё не решены. Это прежде всего вопросы ценообразования. В первую очередь цены на нефтепродукты на территории Республики Крым — пока что, к сожалению, нефтепродукты одни из самых дорогих в России», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, причинами высоких цен является отсутствие обратной загрузки при поставках топлива и отсутствие грузового транзита через регион.
Вместе с этим он указал на рост цен на продукты питания в курортный сезон и на лекарственные препараты. Также Аксёнов отметил дороговизну газа для промышленных предприятий Крыма в сравнении с соседними регионами.
Ранее как сообщало ФАН, руководитель Лаборатории глубокой очистки воды, доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой.