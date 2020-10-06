Губернатор Подмосковья призвал избегать публичных мероприятий из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона избегать публичных мероприятий по причине распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Воробьёв заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Именно поэтому сейчас обращаем особое внимание на ношение масок, на безопасность, на то, чтобы каждый позаботился о себе и близких, чтобы люди избегали каких-то публичных мероприятий. Это абсолютно ненужное и точно опасное дело», — цитируют губернатора «Известия».

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с коронавирусом на осень. По его словам, масочный режим в случае сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.