Глава ОКР заявил, что подготовка к Олимпиадам в Токио и Пекине продолжается
- Reuters
«Несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись в период пандемии, ОКР продолжает плановую подготовку к Олимпийским играм в Токио и Пекине», — сказал Поздняков во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Он также отметил, что в ОКР перераспределили некоторые ресурсы в связи с переносом соревнований в Токио.
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что основные цели предыдущей стратегии развития спорта были достигнуты.