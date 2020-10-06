Глава ОКР заявил, что подготовка к Олимпиадам в Токио и Пекине продолжается

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке к летним Олимпийским играм в Токио и зимним Играм в Пекине.
Глава ОКР заявил, что подготовка к Олимпиадам в Токио и Пекине продолжается
  • Reuters

«Несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись в период пандемии, ОКР продолжает плановую подготовку к Олимпийским играм в Токио и Пекине», — сказал Поздняков во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Он также отметил, что в ОКР перераспределили некоторые ресурсы в связи с переносом соревнований в Токио.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что основные цели предыдущей стратегии развития спорта были достигнуты.

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