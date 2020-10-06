В пяти гостиницах Москвы выявили нарушения масочного режима

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В пяти гостиницах Москвы выявили нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслана Каюмова.
В пяти гостиницах Москвы выявили нарушения масочного режима
  • РИА Новости

«Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, «Абрам Инн», «Центральный дом туриста», «Салют», «Университетская», — сообщил Каюмов.

Он рассказал, что «в ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима — маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы».

«Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры при входе», — заявил он.

Каюмов добавил, что «за допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. рублей».

В сентябре сообщалось, что в Москве приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Всего в столице закрыли 43 предприятия торговли.

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