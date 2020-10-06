В пяти гостиницах Москвы выявили нарушения масочного режима
- РИА Новости
«Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, «Абрам Инн», «Центральный дом туриста», «Салют», «Университетская», — сообщил Каюмов.
Он рассказал, что «в ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима — маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы».
«Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры при входе», — заявил он.
Каюмов добавил, что «за допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. рублей».
В сентябре сообщалось, что в Москве приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Всего в столице закрыли 43 предприятия торговли.