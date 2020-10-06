В Петербурге за сутки проведено более 24 тысяч тестов на COVID-19

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За сутки в Санкт-Петербурге более 24 тыс. человек сдали тест на коронавирус.
В Петербурге за сутки проведено более 24 тысяч тестов на COVID-19
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 161 человека. Под медицинским наблюдением находится 3123 человека. Из них 20 — в обсерваторе, 613 — контактные, 2490 — на самоизоляции», — рассказали в администрации города.

За время эпидемии в городе было зарегистрировано более 44,5 тыс. инфицированных.

По сообщениям URA.RU, в Пермском крае тест на коронавирус прошёл каждый пятый житель.

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